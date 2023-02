Fnatic und KOI zittern um Plätze in der LEC Gruppenphase Zwei Plätze, drei Teams: Neben Astralis müssen nach dem vorletzten Spieltag der regulären LEC-Saison auch Fnatic und Titelverteidiger KOI um die Gruppenphase... dpa

Berlin -Fnatic und KOI haben sich auch am vorletzten Spieltag der regulären Saison in der League-of-Legends-Liga LEC noch keinen Platz in der Gruppenphase sichern können. Excel Esports ist derweil schon ausgeschieden.