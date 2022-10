Fnatic verpasst Viertelfinale bei der LoL-Weltmeisterschaft Fnatic ist bei der League-of-Legends-Weltmeisterschaft in der Gruppenphase ausgeschieden. Nach einem sieglosen letzten Gruppenspieltag hat der LEC-Vertreter ... dpa

New York -Fnatic ist bei der League-of-Legends-Weltmeisterschaft in der Gruppenphase ausgeschieden. Nach einem sieglosen letzten Gruppenspieltag hat der LEC-Vertreter die Chance auf den Einzug in die K.o.-Runde verpasst.