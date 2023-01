Fokussiert zum Saisonziel: Unions Knoche fordert Basics ein Die hohen Niederlagen in der Fußball-Bundesliga vor der WM-Pause hallen beim 1. FC Union Berlin auch noch in der Vorbereitung auf die restliche Spielzeit nac... dpa

Campoamor (dpa) – -Die hohen Niederlagen in der Fußball-Bundesliga vor der WM-Pause hallen beim 1. FC Union Berlin auch noch in der Vorbereitung auf die restliche Spielzeit nach. „Das war viel, was bestraft wurde in den zwei, drei Spielen. Das hat sich im Urlaub schlecht angefühlt“, sagte Union-Verteidiger Robin Knoche nach dem Vormittagstraining im Trainingslager im spanischen Campoamor am Dienstag. Union hatte in den drei Spielen vor der WM-Pause bei Bayer Leverkusen und dem SC Freiburg sowie gegen den FC Augsburg lediglich einen Zähler geholt und war vom ersten Platz auf den fünften Tabellenrang zurückgefallen.