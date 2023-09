Formel 1: Max Verstappen sichert sich in Suzuka die Pole Position

Max Verstappen hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Japan gesichert und nimmt im 16. Saisonrennen den 15. Sieg für sein Red-Bull-Team ins Visier. Eine Woche nach dem desaströsen Rennwochenende von Singapur verwies der amtierende Formel-1-Weltmeister im Qualifying in Suzuka die McLaren-Piloten Oscar Piastri (Australien) und Lando Norris (England) auf die Plätze.

Der Niederländer Verstappen distanzierte bei der Fahrt zu seiner 29. Pole Position in der Formel 1 seinen Teamkollegen Sergio Pérez, der Fünfter wurde, auf nur einer Runde um 1,5 Sekunden. Eingerahmt wird Pérez von den Ferrari von Charles Leclerc auf Rang vier und Singapur-Sieger Carlos Sainz auf Position sechs. Der gebürtige Emmericher Nico Hülkenberg geht im Haas von Startplatz 18 ins Rennen, seit fast drei Monaten wartet der 36-Jährige auf WM-Punkte.

151 Vorsprung auf den Teamkollegen

Red Bull, das die ersten 14 Rennen der Saison bis zum Lauf auf dem engen Stadtkurs in Singapur gewann, kann am Sonntag (7.00 Uhr MESZ/Sky) und damit bereits im siebtletzten Grand Prix des Jahres zum insgesamt sechsten Mal die Konstrukteurs-WM perfekt machen. Red Bull muss hierzu mindestens einen Punkt mehr ergattern als der erste Verfolger Mercedes und darf maximal 23 Zähler auf den WM-Dritten Ferrari einbüßen.

Verstappen hat in der Fahrerwertung 151 Punkte Vorsprung auf Pérez, seinen dritten Titel in Folge kann der 25-Jährige auch bei idealem Verlauf in Suzuka frühestens beim folgenden Grand Prix am 8. Oktober in Losail/Katar feiern.