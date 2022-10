Förstemann peilt mit neuem Tandem-Partner WM-Medaille an Ex-Olympia-Teilnehmer Robert Förstemann startet einen neuen Anlauf auf eine paralympische Olympia-Medaille. Die Paracycling-WM wird eine erste Standortbestim... dpa

ARCHIV - Der Deutsche Thomas Ulbricht in Aktion. /Archivbild Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Saint-Quentin-en-Yvelines -Die Wettkämpfe bisher liefen vielversprechend, an diesem Freitag wollen Robert Förstemann und sein neuer Tandem-Partner Thomas Ulbricht bei den Paracycling-Weltmeisterschaften in Saint-Quentin-en-Yvelines in den Kampf um Edelmetall eingreifen. „Es wäre vermessen zu sagen, eine Medaille bei der WM ist Pflicht. Ich denke, realistisch ist für uns eine Platzierung zwischen den Plätzen drei und sechs“, sagte Förstemann vor dem WM-Debüt.