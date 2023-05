Fotofinish: Radprofi Ackermann gewinnt längste Giro-Etappe

Tortona -Pascal Ackermann hat seinen ersten Sieg des Jahres gefeiert und die längste Etappe des 106. Giro d'Italia gewonnen.

Der frühere deutsche Straßenrad-Meister gewann nach 219 Kilometern von Camaiore nach Tortona im Fotofinish vor dem Italiener Jonathan Milan. Für Ackermann war es der erste Sieg seit August des vergangenen Jahres. Damals hatte der 29-Jährige die vierte Etappe der Polen-Rundfahrt gewonnen.

„Von jetzt an werde ich fliegen“

„Es war sehr nervös. Ich habe mich am Hinterrad von Mark Cavendish orientiert. Es war so eng. Ich bin einfach glücklich, dass ich zeigen konnte, dass ich noch da bin. Ich schaue jetzt von Tag zu Tag. Von jetzt an werde ich fliegen“, sagte Ackermann. Der 22 Jahre alte Marius Mayrhofer zeigte erneut einen starken Sprint und fuhr auf Rang sieben.

Etwa 70 Kilometer vor dem Ziel war das Rennen für den nächsten Favoriten auf den Gesamtsieg unfreiwillig beendet. Spitzenreiter Geraint Thomas stürzte, dadurch kam auch sein drittplatzierter Teamkollege Tao Geoghegan Hart zu Fall. Der Giro-Sieger von 2020 fiel hart auf seine linke Seite und wurde per Krankenwagen abtransportiert. Thomas liegt in der Gesamtwertung zwei Sekunden vor dem Slowenen Primoz Roglic. Lennard Kämna ist Sechster, 1:52 Minuten auf Thomas zurück.

Mehrere Corona-Fälle

Am Sonntag hatte bereits der zu dem Zeitpunkt Gesamtführende Remco Evenepoel das Rennen wegen eines positiven Coronatests verlassen. Am Mittwoch meldete sein Team Soudal-QuickStep vier weitere Fälle. Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke und Mattia Cattaneo wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Vom Team AG2R musste Andrea Vendrame mit Covid-19 aufgeben, vom Team Corratec Stefano Gandin. Insgesamt verließen bereits 15 Fahrer aufgrund von Covid-Erkrankungen den Giro.