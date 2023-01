Frankfurt-Spiel: Alba-Trainer klagt über zu hohe Belastung Mit einem besseren Gefühl startet Alba Berlin in das neue Jahr. Das Ende der Negativserie in der Euroleague und eine überstandene Krankheitswelle im Team las... dpa

ARCHIV - Headcoach Israel Gonzalez von Alba Berlin zeigt in eine Richtung. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin (dpa/bb) – -Mit einem besseren Gefühl startet Alba Berlin in das neue Jahr. Das Ende der Negativserie in der Euroleague und eine überstandene Krankheitswelle im Team lassen alle wieder optimistischer in die Zukunft blicken. „Zuvor ging es nur darum, irgendwie zu überleben. Jetzt können wieder mehr an unseren Dingen arbeiten und Stück für Stück wieder wachsen“, sagte Trainer Israel González.