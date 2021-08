Berlin - Am Montag saß Cedric Enard zum ersten Mal in diesem Sommer wieder in seinem Trainerbüro im Berliner Horst-Korber-Zentrum: Der Coach bereitete beschwingt den Trainingsauftakt der BR Volleys vor. Am Wochenende hatte er viele Glückwünsche verschickt: an Earvin N’Gapeth etwa, der die französischen Volleyballer spektakulär zum Olympiasieg über Russland führte. Der Angreifer antwortete, er sei sehr müde – aber nicht vom Spielen. Vom Feiern.

Nachrichten schickte Berlins Trainer auch an seine „vier Jungs“: Zuspieler Antoine Brizard, an Yacine Louati, Barthelemy Chinenyeze und Trevor Clevenot, die ihre Profikarriere in Toulouse starteten, als Enard dort ihr Vereinstrainer war. Er gratulierte Berlins früherem Mittelblocker Nicolas Le Goff und dem Betreuerteam, zu dem er als Assistenztrainer von 2017 bis 2019 selbst gehörte. „Es war wirklich eindrucksvoll, wie Frankreich gespielt hat. Ich hoffe, das wird dem Volleyball in Frankreich guttun“, sagt Enard.