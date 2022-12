Frankreichs Erfolgscoach Deschamps: der die Stars zur Arbeit verpflichtet

Er will nicht gefallen, sondern einfach nur gewinnen. Im Gegensatz zu manch einem Kollegen, der mit neuen Trainingsmethoden und spieltaktischen Neuerungen seinen Sport revolutionären möchte, hat er nichts Höheres im Sinn, sondern immer nur die pragmatische Lösung. Er folgt keiner Doktrin, verpflichtet die Stars zur Arbeit im Kollektiv, weil er die Erfahrung gemacht hat, dass der Künstler allein im Fußball keine Titel holt. Einen Zyniker nennt man ihn deshalb – aber das kann ihm egal sein. Der Erfolg spricht für ihn.

Er ist Didier Deschamps, der Mann, der als Chefcoach die französische Nationalmannschaft zum zweiten Mal nach 2018 in ein WM-Finale geführt hat und bei einem Sieg gegen die Argentinier der Erste wäre, der als Spieler einmal den Titel, als Trainer hingegen sogar zweimal den Titel geholt hat. Der 54-Jährige wäre damit noch vor Franz Beckenbauer und dem Brasilianer Mário Zagallo, die ebenfalls als Spieler und Trainer bei Weltmeisterschaften den Goldpokal in ihren Händen hielten, dahingehend der erfolgreichste WM-Akteur aller Zeiten.

Lineker-Spruch muss korrigiert werden

Und derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass der viel zitierte Spruch von Gary Lineker, wonach Fußball ein einfaches Spiel sei und am Ende immer die Deutschen gewinnen würden, ganz dringend einer Korrektur bedarf. Ersetze „die Deutschen“ durch „die Franzosen“.

Deschamps wuchs in Bayonne auf, wechselte als 15-Jähriger in die Nachwuchsakademie des FC Nantes, debütierte drei Wochen vor seinem 17. Geburtstag in der Ligue 1, um sich später bei Girondins Bordeaux, Olympique Marseille und Juventus Turin als kompromissloser Fighter und Stratege im zentralen Mittelfeld einzubringen.

Eric Cantona lästert

Mit Marseille und Juve gewann er die Champions League, darüber hinaus zahllose nationale Titel, war als Kapitän der Équipe Tricolore maßgeblich an den Erfolgen bei der WM 1998 und der EM 2000 beteiligt, und wurde dennoch in seiner Heimat über lange Zeit despektierlich als „Wasserträger“ bezeichnet. Deschamps verrichte nur niedrige Arbeiten und fülle eine Rolle aus, die für die Spieler vorgesehen sei, deren Talent für nichts anderes ausreiche, befand zum Beispiel mal Frankreichs Fußball-Enfant-Terrible Eric Cantona.

Tja, das gewinnbringendste Talent im Fußball ist immer doch das Talent, aus dem eigenen Potenzial beziehungsweise aus dem Potenzial der anderen im Sinne des Kollektivs das Maximale herauszuholen. Dahingehend ist Deschamps als Spieler und Trainer zweifellos ein sehr gutes Beispiel.