Berlin - Er war der erste dänische Staatsbürger, der es in die nordamerikanische Profiliga NHL geschafft hat, ist fester Bestandteil der dänischen Eishockey-Nationalmannschaft, die sich in diesem Sommer erstmals für die Olympischen Winterspiele qualifizieren konnte. Frans Nielsen als einen Mann für die dänischen Geschichtsbücher zu bezeichnen, ist also keineswegs übertrieben, sondern durch Tatsachen belegt. Darüber hinaus ist der 37-Jährige aber anscheinend noch mehr. „Frans ist eine tolle Person und ein toller Spieler. Er ist für mich der beste Däne im Eishockey, den es bislang gab, dafür spricht die lange Karriere in der NHL“, sagt Nielsens dänischer Landsmann Nicholas Jensen. Gemeinsam haben sie sich für Peking 2022 qualifiziert, gemeinsam, und das ist seit Sonntag offiziell, werden sie auch für die Eisbären Berlin auf dem Eis stehen.

Frans Nielsen könnte schon gegen Ingolstadt im Kader stehen

Ungewöhnlich war der Zeitpunkt der Veröffentlichung Mitte des zweiten Drittels, als die Eisbären gegen die Kölner Haie gerade dabei waren, die Partie nach einem Rückstand in den ersten Heimsieg der laufenden Saison zu drehen. Das 5:3 seiner neuen Teamkollegen verfolgte Nielsen noch nicht in der Halle, er wird stattdessen in dieser Woche in Berlin erwartet. Das sportlich unbedeutende Champions-Hockey-League-Spiel am Mittwochabend (19.45 Uhr) wird er noch nicht bestreiten, „ich erwarte ihn gegen Ingolstadt im Kader“, sagte Serge Aubin. Der Eisbären-Trainer zeigte sich nach dem Sieg gegen Köln erfreut darüber, dass es den Verantwortlichen gelungen war, einen solchen Spieler für sein Team verpflichten zu können.

Noch glücklicher war freilich Nicholas Jensen. Der 32-jährige Verteidiger war seinerseits erst im Sommer aus Düsseldorf nach Berlin gewechselt und kennt seinen dänischen Landsmann ganz genau. „Schlittschuhlaufen, Eishockey-Intelligenz, Schüsse, Pässe – er ist ein echter Qualitätsspieler“, sagt Jensen, „ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt hier zusammenspielen können. Er hat eine hohe Qualität und kann der Mannschaft in Überzahl helfen, auf allen Positionen. Es ist schön, dass wir jetzt zwei Dänen haben und dänisch sprechen können. Für mich ist es toll, dass der beste Däne nach Berlin kommt.“

Der beste Däne kommt mit der Erfahrung aus 15 Jahren NHL zum deutschen Meister. In seinen zehn Jahren für die New York Islanders und zuletzt fünf Spielzeiten für die Detroit Red Wings hat er 949 Partien absolviert, dabei 141 Tore erzielt und 311 Assists gesammelt. In der besten Eishockeyliga der Welt hat er es in beiden Teams zum Assistenzkapitän geschafft, 2017 wurde er sogar für das All Star Game nominiert. Auch das natürlich als erster Däne überhaupt.

Bei den Detroit Red Wings immer der erste Spieler auf dem Eis

In der Detroit Free Press wurde Nielsen einst als geerdet, locker und sehr fleißig beschrieben. Seinen damaligen Teamkollegen war aufgefallen, dass der heute 37-Jährige immer als erster Spieler auf dem Eis stand, vier Stunden vor den Spielen und drei Stunden vor Trainingseinheiten fertig war. Sein damaliger Trainer Jeff Blashill zeigte sich gegenüber der Detroit Press vom Dänen begeistert: „Frans ist für mich die Art von Spieler, die man mit Sicherheit trainieren möchte. Er arbeitet extrem hart im Training, er achtet auf Details. Er ist ein Profi, hat ein komplettes Spiel, ist defensiv gut und wenn er es nicht ist, zieht er sich selbst zur Rechenschaft. Frans ist offensiv gut, ist einfach ein richtig guter Allrounder.“

Das deckt sich mit dem, was Nicholas Jensen am Sonntag über seinen Landsmann zu sagen hatte. Der 32-Jährige ist fest davon überzeugt, dass Nielsen den Eisbären gerade im zuletzt nicht immer perfekt funktionierenden Powerplay helfen kann. Durch seine professionelle Einstellung gerade in Über- und Unterzahl hat sich Frans Nielsen in den USA mehr Einsatzzeit in seinen Teams erarbeitet, sich dabei stets in den Dienst der Mannschaft gestellt. Nichts anderes wird er ab dieser Woche in Berlin machen. Mal schauen, welcher Geschichtsbucheintrag ihm in dem erst einmal ein Jahr laufenden Vertrag bei den Eisbären gelingt.