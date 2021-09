Berlin - Sidy Diallo hat 42,195 Kilometer in den Beinen. Aber er sagt, es tue ihm nichts weh. „Überhaupt nichts.“ Am Montagmorgen hat er in seinem Berliner Hotel ausgecheckt und ist zum Bahnhof gelaufen. Er hat sich in den Zug gesetzt, der ihn über einen Stopp in Karlsruhe zurückbringt in die Nähe von Versailles. Dort wohnt Diallo. Er ist Franzose, von Beruf Diplomat. Er hat den Berlin-Marathon barfuß zurückgelegt.