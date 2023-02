Frauen-Vierer und Dörnbach holen EM-Bronze Maximilian Dörnbach aus Cottbus hat bei den Bahnradsport-Europameisterschaften in Grenchen in 59,778 Sekunden die Bronzemedaille im 1000-Meter-Zeitfahren gew... dpa

Der deutsche Frauen-Vierer fuhr in Grenchen zu Bronze. Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Grenchen -Maximilian Dörnbach aus Cottbus hat bei den Bahnradsport-Europameisterschaften in Grenchen in 59,778 Sekunden die Bronzemedaille im 1000-Meter-Zeitfahren gewonnen und damit seinen dritten Platz von den European Championships 2022 in München wiederholt.