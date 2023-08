Frauen-WM 2023: Das Duell zwischen Japan und Schweden wird zu einer Stilfrage

Es ehrte Zećira Mušović, dass sie sich gar nicht zu lange im Glanze des Lichts sonnen wollte. Der historische Coup in der australischen Sportmetropole Melbourne gegen den Rekordweltmeister USA war noch keine Stunde alt, da legte die schier unüberwindbare Torhüterin aus Schweden bereits wieder die Stirn in Falten. Beim Blick aufs Viertelfinale gegen Japan (Freitag, 9.30 Uhr MESZ/ARD). „Sie sind das spannendste Team der Frauen-WM und haben mich bisher am meisten beeindruckt“, verriet die 27-Jährige. „Es wird also eine andere große Herausforderung sein, aber im Leben ist alles möglich – wenn man es nur genug will.“ Dann schloss sie die Augen.