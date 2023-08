Frauen-WM 2023: Kapitänin Popp und die Frage nach ihrer Zukunft im DFB-Team

Es gibt so Pokale, die kein Mensch braucht. Jeder Verein hat dafür seine Vitrine, in denen solche Dinger verstauben. Manchmal wäre es auch besser, sie einfach stehen zu lassen. So betrachtete Alexandra Popp einen komischen Cup auch höchst seltsam, den ihr einer der Anzugträger mit Fifa-Emblem am Revers nach dem 1:1 gegen Südkorea in die Hand drückte, ehe sie die Tür in den kleinen Presseraum des Brisbane Stadium ging. „Player of the match – Alexandra Popp.“ Schon die Durchsage klang draußen für den Tiefpunkt des deutschen Frauenfußballs deplatziert, aber die Ansage drinnen wirkte genauso unpassend.

Die Spielführerin war aber ohne Frage die auffälligste Figur eines eigenartigen Fußballspiels gewesen, in dem es eine deutsche Stürmerin allein gegen alle versuchte. Sie köpfte hinten die Kugel raus, grätschte in der Mitte die Bälle weg, um vorne das Spielgerät mit dem Kopf zu verwerten. Trotzdem war auch die Alleinunterhalterin letztlich gescheitert: „Fakt ist, dass wir ein Tor zu wenig geschossen haben und uns in dieses Dilemma gebracht haben.“ Sie hatte erst das 1:1 geköpft, dann war da noch ein Abseitstor, hauchdünn nur, ein Lattenkopfball und eine weitere Kopfballchance, aber wenn sich jemand nicht über seine WM-Leistungen grämen musste, dann ja wohl die 32-Jährige.

Vage Aussicht auf Olympia 2024

Sie hat geliefert. Ihre Mitspielerinnen nicht. „Grundsätzlich steht die Qualität nicht infrage“, urteilte die 131-fache Nationalspielerin (66 Tore), was ein interessanter Ansatz war. Woran lag es dann? Weil andere nicht ihre Mentalität aufbringen. Popp hat es gelernt, in entscheidenden Momenten da zu sein. So köpfte sie mal im Mai 2014 den VfL Wolfsburg zur Meisterschaft gegen den 1. FFC Frankfurt. In letzter Minute. Leidtragender Trainer damals? Jener Colin Bell, der nun mit Südkorea den Spielverderber mimte.

Es sagt viel über deutsche Einfältigkeit aus, wenn es nur den Alex-Popp-Plan, aber keinen Plan B gibt. Oder war die (zu) späte Einwechslung von Sydney Lohmann vielleicht einer? Es war nicht Aufgabe der Spielführerin, die Verantwortung der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zu hinterfragen, zumal ihr Vertrauensverhältnis seit ihren Jugendtagen besteht. Auf die Frage nach der Zukunft der Trainerin sagte sie nach einer kurzen Nacht vor der Busabfahrt in Brisbane: „Wir brauchen alle erst mal Zeit, um das Ganze Revue passieren zu lassen. Man sollte sich erst mal an die eigene Nase fassen.“

Sie wurmte vor allem die verpasste Chance, die nächsten Generationen zu gewinnen. Die ausgebildete Tierpflegerin hofft nicht, dass auf den Hype wieder die Flaute folgt, denn dafür hat insbesondere sie viel zu viel geopfert. „Dafür war die Entwicklung in dem ganzen Jahr so schön anzusehen, so immens und so extrem wichtig für den Sport.“ Sind für sie die vage Aussicht auf Olympische Spiele 2024 und die EM 2025 genügend Ansporn, um weiterzumachen? Während der Rücktritt von Marina Hegering aus der Nationalmannschaft bevorsteht, ist es bei Popp offen. Ohne sie würde es definitiv noch schwerer, wieder den Anschluss zu packen.

Trennung vom Ehemann

Sie müsse das alles erst einmal sacken lassen, erklärte die Angreiferin vom VfL Wolfsburg, was vielleicht auch mit ihrer privaten Situation zu tun haben könnte. Die Trennung von ihrem Ehemann wurde während des Turniers publik. Popp hat trotzdem bei ihrer vierten WM wieder ihr Ding gemacht, vier Tore erzielt. Ihre Entscheidung über eine Zukunft in der DFB-Elf will reiflich überlegt sein.



„Diese Gedanken sind gerade sehr weit entfernt, weil mich das Ausscheiden aus der Gruppenphase viel zu sehr beschäftigt“, sagte sie am Freitag und fügte an: „Jeder benötigt die Zeit, um mit sich klarzukommen.“ Klar auch: Dieser komische Pokal aus Brisbane wird dabei am allerwenigsten benötigt.