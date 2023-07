Vordergründig wirkten die Jubelprozeduren noch authentisch. Die englische Torhüterin Mary Earps ballte die Fäuste, drehte sich um zu den Fans in ihrem Rücken, wo die vielen Fahnen mit dem roten Kreuz auf weißem Grund hingen. Die Regie im multifunktionalen Sydney Football Stadium war nach Englands Arbeitssieg gegen Dänemark (1:0) noch so freundlich ein „Sweet Carolina“ über die Lautsprecher zu schicken.



Und während sich wie auch diese australische Spielstätte in Windeseile leerte, drückte Abwehrchefin Millie Bright einige Mitspielerinnen an ihren kräftigen Körper. Doch all diese Szenen konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass jeder beim Europameister wusste, wie teuer dieser zweite WM-Erfolg nach dem Zitterspiel gegen Haiti (1:0) bezahlt worden war.

40.439 Augenzeugen waren nach gut einer halben Stunde eines bis dahin höchst unterhaltsamen Gruppenspiels plötzlich minutenlang mucksmäuschenstill. Minutenlang. Keira Walsh war nach einer harmlos aussehenden Aktion mit dem Fuß im Rasen hängen geblieben und dann mit dem Unterschenkel weggeknickt. Es hatte mit der Nummer vier die vielleicht weltbeste Sechserin getroffen.

Sofort signalisierte die 26-Jährige, dass sie nicht mehr weiterspielen könne. Ihr schmerzverzerrtes Gesicht ließ das Schlimmste befürchten. Es sind solche Aktionen, bei denen meist Kreuzbänder reißen. Die Sanitäter mussten sie in einer roten Trage vom Rasen bringen. Später kehrte sie auf Krücken zur Bank zurück.



„Wir sind sehr betroffen. Wir wissen nicht, welche Verletzung sie hat. Wir müssen jetzt die Untersuchung abwarten“, sagte Trainerin Sarina Wiegman in der Pressekonferenz. Die Niederländerin wirkte sichtlich aufgewühlt, denn Walsh ist eine spielstarke Strategin, die sowohl defensiv wie offensiv besondere Qualitäten besitzt.

An Krücken kommt Keira Walsh später zu den Spielerinnen auf der Ersatzbank. AFP

Mit ihrem Ausfall wird die gesamte Statik beim Europameister auseinandergerissen – es wäre fast so, als würde in Sydney die berühmte Harbour Bridge zusammenbrechen, die in der betörenden Metropole alles miteinander verbindet. Mit der eigentlich Kapitänin Leah Williamson haben die „Lionesses“ schon den Verlust eines Ankers zu beklagen. Sie kuriert genauso einen Kreuzbandriss wie EM-Torschützenkönig Beth Mead. Wiegman machte ihrem Ensemble eher aus Trotz ein Kompliment, obwohl es nach einer drückend überlegenen Anfangsphase und dem feinen Schlenzer von Lauren James zum frühen 1:0 (6.) erkennbar den Faden verlor. „Es ist nie schön, wenn so etwas geschieht, aber manchmal passieren diese Dinge – und dann muss das Beste daraus machen.“



Aber ohne den Antriebsmotor Walsh wäre die WM-Trophäe nur schwerlich ins Mutterland des Fußballs zu holen. Nicht umsonst hatte der FC Barcelona alles versucht, um die Europameisterin vergangenen Sommer von ihrem Stammverein Manchester City loszueisen. 400.000 Pfund, annähernd 470.000 Euro, betrug die offizielle Ablöse.

Die nimmermüde Walsh war es auch, die im Champions-League-Finale gegen den VfL Wolfsburg (3:2) mit ihrer Präsenz half, den Rückstand gegen den Bundesligisten zu drehen. „Holding Midfielder“ nennen sie auf der Insel solche Spielertypen. Ohne diesen Haltepunkt könnte auch die K.-o.-Runde zur Herkulesaufgabe werden, wenn im Viertelfinale Deutschland ein möglicher Gegner wäre – vorausgesetzt, die ebenfalls vom Verletzungspech geplagten DFB-Frauen kommen so weit.



Auch für England ist das seit diesem Freitag keine Selbstverständlichkeit mehr, wie selbst die anfangs so unbeschwert stürmende Matchwinnerin James mit bedrückter Miene zugeben musste. „Wir haben uns durch die zwei Siege Selbstbewusstsein geholt“, erklärte die 21-Jährige vom FC Chelsea, „aber Keira ist eine unserer wichtigsten Spielerinnen. Das tut richtig weh.“