Immer nur Runden laufen oder Bälle zuspielen ist auf Dauer langweilig. Dass das Aufwärmprogramm der deutschen Fußballerinnen zwei Tage vor dem wichtigen WM-Gruppenspiel gegen Südkorea in Brisbane (Donnerstag, 12 Uhr MESZ/ZDF) ein bisschen abwechslungsreicher aussah, gefiel auch Fotografen und Kameraleuten, die nur aus der ersten Viertelstunde von der australischen Central Coast ihre Bilder auf die andere Seite der Erde übermitteln dürfen. Der Kader war in mehreren Gruppen gesplittet, die einen Parcours bestritten, um am Ende einen Ball in einer blauen Kühlkiste zu versenken.

Elton ist ein großer Fan von Lena Oberdorf

So was bereitete einigen offenbar mehr Laune, als ein Tor zu schießen. Mittendrin bei der Einlage mit der Eisbox auch Lena Oberdorf, die ohnehin schon fast als die Coolste aus dem deutschen Team gilt. Jedenfalls hat das Überraschungsgast Elton gesagt, der am Rande des Trainingsplatzes eine verbale Verbeugung unternahm: „Ich finde natürlich Lena Oberdorf super, wie sie überall reingrätscht und wie sie die Mitspielerinnen immer anfeuert.“ Der TV-Moderator drückte aus, was auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mehrfach erwähnte, die ihre „aggressive Leaderin“ mit höchster Wertschätzung versieht. Zudem kehrt die 21-Jährige vor dem Alles-oder-nichts-Spiel gegen Asiens Vizemeister unerschütterliches Selbstbewusstsein nach außen. „Deutschland ist keine Nation, die zittern muss. Egal, um welches Spiel es geht.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Sie verkörpert wie kaum eine andere den hohen Anspruch und schlüpft gerne in die Rolle als robuster Anker in der Mittelfeldzentrale. Der Behauptungswille scheint innerhalb der Familie vererbt: Bruder Tim hat es zum Zweitliga-Profi bei Fortuna Düsseldorf gebracht, Schwester Julia spielt bei den Zweitliga-Footballern der Wuppertal Greyhounds. Die 39-fache Nationalspielerin musste früher bei der TSG Sprockhövel viele Sticheleien ertragen, weil sie bis zum 16. Lebensjahr ausschließlich mit Jungs zusammenspielte. Fürs Zweikampfgeschick eine Schule fürs Leben.

An guten Tagen wie bei der EM in England angelt sich die grätschfreudige Vorkämpferin selbst verloren geglaubte Bälle mit brachialem Einsatz zurück. „Sie muss nur aufpassen, dass sie nicht so viele Gelbe Karten bekommt“, merkte Mitspielerin Melanie Leupolz grinsend in der Pressekonferenz an. Tatsächlich hat die deutsche Nummer sechs gegen Kolumbien gleich bei ihrem ersten Einsatz wieder eine Verwarnung kassiert, nachdem sie gegen Marokko (6:0) wegen einer Oberschenkelverletzung nur zuschaute.

Ihr Beschützerinstinkt hilft auch der neu formierten Abwehr. Und so hat die immerhin mit einem Stammplatz beim FC Chelsea ausgestattete Konkurrentin Leupolz gar kein Problem, sich in die zweite Reihe zu stellen: „Sie ist auf jeden Fall eine der weltbesten Mittelfeldspielerinnen.“ Ihre unheimliche Wucht würde ja jeder Mannschaft helfen. Bei der WM 2019 rieben sich die internationalen Beobachter beim ersten öffentlichen Training in Frankreich die Augen, wer denn bitte die junge Fußballerin mit den kräftigen Oberschenkeln sei, die Voss-Tecklenburg in den Kader genommen hatte.

Die Bundestrainerin warf das damals noch für die SGS Essen spielende Talent mit 17 Jahren, fünf Monaten und 19 Tagen gleich beim Auftakt gegen China (1:0) ins kalte Wasser, womit sie Birgit Prinz als jüngste deutsche WM-Spielerin aller Zeiten ablöste. Schon damals in Rennes stabilisierte sie bei einem grenzwertigen Abnutzungskampf das deutsche Spiel. Bei dieser WM wird es die gebürtige Gevelsbergerin als Haltepunkt brauchen, wenn es in der K.o.-Runde zu Duellen gegen Weltklassegegner wie Frankreich oder Brasilien und danach vielleicht England kommen sollte.

„In den letzten vier Jahren hat sie sich enorm entwickelt und Erfahrung gesammelt“, lobte Leupolz und nannte das Champions-League-Finale mit dem VfL Wolfsburg gegen den FC Barcelona (2:3): „Das prägt eine junge Spielerin.“ Trotz der vielen Lobeshymnen hat sich die beste jüngste EM-Spielerin ihre Natürlichkeit bewahrt; „Obi“ redet bis heute am liebsten immer noch munter drauflos. Ihr Ausruf „Frauenfußball, Männerfußball – es ist ein Fußball“ wurde sogar Fußball-Spruch des Jahres 2022.

Englands Klubs werden Lena Oberdorf mit viel Geld ködern wollen

Es ist zu vermuten, dass speziell Klubs aus England bald mit sehr viel Geld versuchen, der deutschen Ausnahmeerscheinung einen Wechsel schmackhaft zu machen. Wolfsburgs Direktor Frauenfußball, Ralf Kellermann, hatte ein gutes Gespür, ihren Vertrag während der EM im vergangenen Jahr bis zum 30. Juni 2025 zu verlängern. Der Strippenzieher vom Mittellandkanal sah im Beisein von seinem Bekannten Elton am Dienstag übrigens persönlich, wie seine Musterschülerin an der von der Sonne verwöhnten Region an Australiens Ostkürste bester Laune war. Kein schlechtes Zeichen, wenn zwar der Verband seine ganzen Reiseplanungen überdenkt, aber eine Führungsspielerin keinen Gedanken an einen Heimflug nach Deutschland verschwendet.