Um in „Brissie“, wie Brisbane gerne genannt wird, einen besseren Überblick zu bekommen, eignet sich der Rathausturm am Kings George Square eigentlich ganz gut. Dass in der drittgrößten Stadt Australiens auch den deutschen Fußballerinnen jemand mit Rundumblick nicht schaden kann, steht an einer entscheidenden Weggabelung dieser Frauen-WM außer Frage. Daher kommt die Rückkehr von Marina Hegering für das dritte Gruppenspiel gegen Südkorea in Brisbane (Donnerstag, 12 Uhr MESZ/ZDF) wie gerufen. Eine umsichtige Abwehrchefin, die vieles überblicken kann.