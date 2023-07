Herr Bell, die WM-Vorrundengruppe mit Deutschland, Marokko, Kolumbien und Südkorea ist nicht nur sehr bunt, sondern scheint für die deutschen Fußballerinnen wie gemacht, um ins Achtelfinale zu spazieren. Teilen Sie diese Ansicht?



Auf keinen Fall. Deutschland ist natürlich der große Favorit, aber wer näher auf Kolumbien schaut, stellt schnell fest, dass dies eine sehr robuste und unbequeme Mannschaft ist, die gegen Frankreich und Italien beispielsweise sehr gute Leistungen in Freundschaftsspielen gebracht hat. Marokko spielt taktisch sehr diszipliniert, hat mit Reynald Pedros einen Trainer auf der Bank, der mit den Frauen von Olympique Lyon die Champions League gewonnen hat. Der weiß, wie Fußball funktioniert. Daher ist das alles andere als eine leichte Gruppe.

Und Ihre Mannschaft haben Sie noch gar nicht erwähnt. Südkorea hat in den letzten Länderspielen dreimal 3:0 gegen den WM-Neuling Vietnam gewonnen, den die DFB-Frauen im WM-Testspiel nur 2:1 schlugen …



… aber dem darf man ja nicht viel beimessen, weil die deutschen Mädels da erst ein paar Tage zusammen waren. Da waren auch die Bayern- und Wolfsburg-Spielerinnen nicht dabei. Wenn wir jetzt am 3. August in Brisbane gegen sie spielen, wird das mit Sicherheit eine ganz andere Nummer für uns.

Welche Erfahrungen macht ein Trainer mit südkoreanischen Fußballerinnen?



Ihr Arbeitsethos ist 1+. Das Training macht große Freude. Wir haben eine technisch gute, taktisch flexible Mannschaft, aber uns fehlt es an Körperlichkeit und Robustheit. Deshalb müssen wir anders spielen, um europäischen Teams, aber auch USA oder Kanada Paroli zu bieten. Es dauert jedes Mal einige Zeit, bis wir uns auf die Physis der Gegner eingestellt haben. Ich bin dabei, die Einstellung zu verändern: Eine unsichtbare mentale Blockade ist leider gegen namhafte Gegner immer noch da. Wir wollen jetzt unsere Fortschritte durch Erfolge unterstreichen.

Die südkoreanische Nationalspielerin Kim Hye-ri im Zweikampf mit Nerilia Mondesir der Nationalmannschaft Haitis während eines Freundschaftsspiels, im Hintergrund Colin Bell 08.07.2023. Seokyong Lee/imago

Was gefällt Ihnen an Südkorea?



Das Land ist toll, sehr modern. Zwar wirkt alles sehr schnelllebig, aber die Menschen sind unheimlich respektvoll. Ich sehe hier viele deutsche Tugenden: Sie machen und tun, viele arbeiten sehr hart. Und ich muss immer wieder betonen: Es ist hier unheimlich sicher. Man könnte in ein Café gehen, sein Portemonnaie, sein Handy und seinen Laptop auf einem Tisch liegen lassen, eine Stunde spazieren gehen – und alles wäre noch da, wenn man zurückkommt. Das ist keine Übertreibung, sondern Tatsache. Wo ich wohne, 30 Kilometer vom Stadtzentrum von Seoul entfernt, gibt es einen tollen See, viel Natur. Es ist für junge Frauen kein Problem, nach Mitternacht sich hier alleine aufzuhalten. Ich liebe es, in Südkorea zu leben. Ich bereue es keinen einzigen Tag, hier zu arbeiten. Ich kann mir vorstellen, auch nach Ablauf meines Vertrags im Dezember 2024 hier weiterzuarbeiten. Und da ist auch noch ein anderer Punkt.

AP Zur Person Colin Bell, 61, ist seit Herbst 2019 Trainer des Frauen-Nationalteams von Südkorea, des dritten und vermeintlich stärksten Gruppengegners von Deutschland bei der WM.



Der gebürtige Engländer mit Wohnsitz im Westerwald kam mit 21 Jahren nach Deutschland, spielte für einige unterklassige Klubs, ehe er Ende der 80er-Jahre als Profi einige Zweitligapartien für den FSV Mainz bestritt.



Als Trainer feierte er seine größten Erfolge im Frauenfußball. 2015 führte er den 1. FFC Frankfurt zum Gewinn der Champions League. Darüber erschien sogar das Buch „Colin Bell – der (Frauen-)Fußball-Versteher“.



Bell ist überzeugter Christ und Laienprediger. Noch in seiner Frankfurter Zeit trat er fast jedes Wochenende bei Veranstaltungen auf, um seine Werte zu übermitteln.

Sagen Sie es!



Ich bin 2021 sehr krank geworden: eine Lungenentzündung infolge meiner Covid-Erkrankung. Ich musste deswegen auch ins Krankenhaus. Wie die KFA (Südkoreas Fußball-Verband, Anm. d. Red.) sich um mich bemüht hat, werde ich nie vergessen. Deshalb verspüre ich große Dankbarkeit.



Können Sie eigentlich schon die Sprache?



Der Alltag ist kein Problem. Wenn ich zum Einkaufen, zum Friseur oder Zahnarzt gehe. Ich habe selbst im Trainingslager wieder Unterricht genommen. Ich rede im Training Koreanisch, mache in der Sitzung so viel es geht auf Koreanisch. Und sonst habe ich meinen Co-Trainer Matt Ross, der mit einer Südkoreanerin verheiratet ist.

Matt Ross war auch mal Trainer des 1. FFC Frankfurt und ist gebürtiger Australier. Hat er das Teamcamp ausgesucht?



Ja, ich habe ihn mit unserer Teammanagerin dort hingeschickt und das machen lassen – wir wohnen im Großraum von Sydney. Er kennt sich dort besser aus als ich. Da hatte ich volles Vertrauen. Wir sind nicht nur Kollegen wie früher in Frankfurt, sondern echte Freunde geworden.

Colin Ross und Matt Bell begegnen sich hier 2016 in der Bundesliga als Trainer des SC Sand und 1. FFC Frankfurt. Jan Huebner/imago

Schwärmen Sie als Engländer eigentlich für die asiatische Küche?



Essenstechnisch bin ich weiter bei Steak, Hähnchen und Eiern. Wenn ich scharf esse, bekomme ich sofort Probleme mit meinem Magen. Ich kann das aber ganz gut verkaufen, wenn ich mal die heimischen Gerichte ablehne. Aber ich umgehe das diplomatisch und bin natürlich sehr höflich: Ich sage dann immer, das ist Teil meiner Diät. Seit ich hier bin, habe ich wirklich 15 Kilo abgenommen.

Sie arbeiten jetzt seit fast vier Jahren für ein asiatisches Nationalteam. Viele erinnern sich noch gut daran, wie Japan in einem tollen Endspiel gegen die USA bei der WM 2011 in Deutschland Weltmeister wurde. Ist so etwas wieder möglich?



Nach meiner Meinung ist Japan von allen asiatischen Teams immer noch am weitesten. China und auch wir sind eigentlich konkurrenzfähig. Wir haben aber das Problem, dass das Tempo in unserer Liga zu langsam ist, dass es nur acht Vereine und keine Absteiger gibt. Ich finde dort auch die Umfänge des Trainings zu groß, die Intensität aber zu gering. Dazu sind die Strukturen im Vergleich zu den europäischen Ligen nicht stark genug. Und wir haben nicht genug Frauen, die Fußball spielen, dennoch haben wir einige vielversprechende Talente, deshalb waren drei 15-Jährige in der Vorbereitung dabei.

Wie nimmt die Bevölkerung Südkoreas die bevorstehende Frauen-WM wahr? Werden die Spiele übertragen?



Auf jeden Fall. Unsere Spiele werden alle live gezeigt, und ich erwarte auch einen großen Zuspruch, denn die Zeiten sind nicht so ungünstig wie für Europa – und es gab auch nicht so ein Theater um die TV-Rechte wie in Deutschland.

Die koreanische spielt gegen die belgische Nationalmannschaft im Arnold Clark Cup Anfang dieses Jahres. Godfrey Pitt/imago

Wie sehr reizt es Sie, jetzt ausgerechnet gegen Deutschland den Spielverderber spielen zu können? Die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg spricht voller Respekt von Ihnen.



Ich habe auch großen Respekt vor Martina. Wenn wir uns sehen, tausche ich mich gerne mit ihr aus. Ich habe ihr schon bei der EM einige Nachrichten geschickt. Für mich persönlich ist das eine große Herausforderung. Was die Frauen-Bundesliga angeht, bin ich auf dem Stand – ich schaue mir da nachträglich viele Spiele an. Nach wie vor zählt für mich Deutschland zum Kreis der Topfavoriten, aber noch denke ich gar nicht so viel daran: Natürlich habe ich jedes Spiel von einem Scout beobachten lassen, aber für uns zählt nächsten Montag das erste Spiel gegen Kolumbien. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir da punkten. Das ist ganz, ganz wichtig.

Trotzdem noch mal gefragt: Sie haben sich doch schon mal Gedanken gemacht, wie Sie eine Alexandra Popp stoppen wollen?



Daran habe ich natürlich keine guten Erinnerungen. Ihr Kopfballtor hat uns 2014 mit dem 1. FFC Frankfurt in letzter Sekunde beim VfL Wolfsburg die Meisterschaft gekostet. Das werde ich mein Leben lang nie vergessen. Sie ist mit Sicherheit die beste Kopfballspielerin weltweit – und das seit vielen Jahren. Wir werden versuchen, eine Antwort zu finden.

Wie stolz macht es Sie, dass Sie 2015 mit dem 1. FFC Frankfurt als bislang letzter deutscher Verein die Champions League gewonnen haben?



Ich denke, dass nie wieder ein reiner Frauenfußballverein diesen Titel gewinnt. Umso schöner war der Sieg ja immerhin gegen Paris St. Germain, die damals bereits einen deutlich größeren Etat hatten, aber wir hatten wirklich auch einen sehr starken Kader in Frankfurt. Doch heute geben die Lizenzvereine den Ton an.

Colin Bell feiert 2014 mit den Spielerinnen des 1. FFC Frankfurt nach dem gewonnenen Champions League Finale. Bernd König/imago

Selbst Ihr ehemaliger Klub FSV Mainz 05 sucht sich mit Schott Mainz einen Kooperationspartner, weil jetzt gefühlt jeder Lizenzverein den Frauenfußball fördern soll oder will.



Ich hoffe sehr, dass Mainz 05 das ernst nimmt. Natürlich ist es schön, wenn sich solche Vereine darum kümmern, aber sie müssen es richtig machen. Das wäre mein Plädoyer. VfL Wolfsburg, Bayern München und nach der Fusion Eintracht Frankfurt sind sicherlich Vorreiter, aber warum können Vereine wie Werder Bremen oder der 1. FC Köln sich nicht mehr engagieren? Der VfB Stuttgart und FC Schalke 04 könnten mal loslegen. Dann würde die Liga auch besser werden. Warum sagen der SC Freiburg und TSG Hoffenheim, die schon so lange die Frauen fördern, nicht auch, dass sie Meister werden und in die Champions League kommen wollen? Wenn man es macht, sollte man richtig Gas geben. Es wäre doch toll, wenn Mainz wenigstens in der Frauen-Champions-League spielt. Ich bin dort immer noch Mitglied. Der Verein hat einen großen Platz in meinem Herzen.

Sie haben noch Ihr Haus im Westerwald. Würde Sie solch ein Projekt in Deutschland noch einmal reizen?



Man weiß nie, was kommt. Ich hatte nach der EM in England ein sehr interessantes Angebot aus Deutschland. Ein Vier-Jahres-Vertrag als Technischer Leiter. Natürlich denkt man dann wieder nach, weil Deutschland mir als junger Mann so viel gegeben und mein Leben verändert hat. Mein Sohn wohnt dort, meine Enkelin. Ein anderes Land wollte mich für denselben Zeitraum als Nationaltrainer holen. Beide Offerten waren sehr gut, aber letztlich gefällt es mir in Südkorea so gut, dass ich abgesagt habe. Wir haben nach der WM bald die Asienspiele, wir haben die Olympia-Qualifikation. Dieses Jahr ist sehr, sehr spannend für uns.

Im Männerfußball gibt es viel mehr zu verdienen. Könnten Sie sich vorstellen, dort noch mal zu arbeiten?



Das Leben ist oft unberechenbar. Auch da bin ich offen. Ob ich im Frauenfußball bleibe oder in den Männerfußball zurückkehre: Letztlich muss man dorthin gehen, wo man gebraucht wird. Aber ich will mich gar nicht auf einen Bereich festlegen: Ich liebe Fußball und will so lange wie möglich arbeiten – egal ob bei den Frauen oder den Männern. Auch wenn ich im August 62 werde, will ich noch nicht in Rente gehen.

Als überzeugter Christ und Laienprediger stehen Sie für gewisse Werte. Ist denn der Männerfußball nicht durch das viele Geld verdorben?



Das könnte man vielleicht so sagen. Andererseits habe ich tolle Menschen im Männerfußball erlebt. Diese Typen gibt es noch unter den Besten der Welt. Nur mal ein Beispiel: Als wir mit unseren Frauen im Trainingszentrum des südkoreanischen Verbandes waren, kamen Stars wie Heung-min Son von Tottenham zu mir, umarmte mich und redete mit mir. Ich habe mich mit Son wie selbstverständlich 20 Minuten über Fußball ausgetauscht. Als wir beim Arnold-Clark-Cup in England gespielt haben, sind einige Männer-Nationalspieler extra zum Flughafen gekommen, um uns zu verabschieden. Es gibt also auch bei denen ganz tolle Jungs mit einem aufrichtigen Charakter.