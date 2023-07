Silvia Neid ist die erfolgreiche Spielerin und Trainerin des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die an bislang allen Titeln der Frauen in irgendeiner Form beteiligt war. Aus Budgetgründen wird sie nicht zur WM nach Australien und Neuseeland reisen, was sie insgeheim sehr bedauert: Sich Eindrücke vor Ort im Stadion zu verschaffen, ist noch mal etwas anderes, als die Spiele auf dem Scouting-Feed am Laptop zu analysieren. Ein Gespräch über die WM-Chancen der deutschen Fußballerinnen und den Austausch mit der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.