Frauenfußball-Spiel Potsdam gegen Bayern nun am 25. Februar Das am vergangenen Sonntag ausgefallene Spiel der Frauenfußball-Bundesliga zwischen Turbine Potsdam und dem FC Bayern München wird am 25. Februar nachgeholt.... dpa

ARCHIV - Ein Fußball mit Schriftzug: Frauen-Bundesliga liegt auf dem Rasen bereit. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Potsdam -Das am vergangenen Sonntag ausgefallene Spiel der Frauenfußball-Bundesliga zwischen Turbine Potsdam und dem FC Bayern München wird am 25. Februar nachgeholt. Die Partie ist dann für 13.00 Uhr angesetzt, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte. Am Sonntag hatte das Spiel wegen des gefrorenen Platzes nicht stattfinden können.