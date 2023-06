Fredi Bobic konnte bei Hertha BSC gleich mehrere Versprechen nicht einhalten

Fredi Bobic, Erster Akt: Es passierte bei der Mitgliederversammlung von Hertha BSC im Mai 2003. Manager Dieter Hoeneß verkündete freudestrahlend, dass er für die neue Spielzeit einen „26-Tore-Sturm“ verpflichtet habe und löste einen Jubelsturm aus. Gemeint waren die beiden bekannten Angreifer Fredi Bobic, Europameister von 1996, und Artur Wichniarek. Bobic hatte zuvor für Hannover 96 stattliche 14 Tore geschossen und der polnische Stürmer Wichniarek immerhin 12 für Arminia Bielefeld, wo er als „König Artur“ gefeiert wurde. Im Trainingslager im beschaulichen Tschaggungs in Österreich ließ Trainer Huub Stevens die Mannschaft um Bobic geheim auf Zetteln ihr Saisonziel formulieren. Die Auswertung ergab: Erreichen der Champions League!

Fredi Bobic wird seinem Ruf als Torjäger bei Hertha BSC nicht gerecht

Wie sich herausstellte, hatten sich die Profis total überschätzt. Was folgte, war eine desaströse Saison, in der erst am vorletzten Spieltag der Klassenerhalt gesichert werden konnte. Drei Trainer, nach Stevens kam Andreas Thom und danach Hans Meyer, wurden gebraucht, um den Abstieg zu vermeiden. Fredi Bobic steuerte nur sieben Treffer bei, absolvierte aber 32 Spiele. Artur Wichniarek schoss magere zwei Tore. In der folgenden Spielzeit, die Hertha immerhin auf Rang vier beendete, gelangen beiden Stürmern nur je ein Treffer. Danach beendete Fredi Bobic das Kapitel Hertha. Immerhin war er als eloquenter Führungsspieler aufgetreten, hatte sich auch nach Niederlagen stets den Medien gestellt. Doch sportlich enttäuschte er und wurde seinem Ruf als Torjäger nicht gerecht.

Fredi Bobic, Zweiter Akt: Noch größer als einst im Sommer 2003 waren die Erwartungen bei Hertha BSC und im Umfeld, als bekannt wurde, dass Bobic als neuer Manager und Geschäftsführer Sport zum Hauptstadtklub zurückkehren würde. Das passierte im Juni 2021 und aus dem ehemaligen Nationalspieler war längst ein erfolgreicher und gestandener Manager geworden. Bei der Frankfurter Eintracht, die unter seiner Ägide den DFB-Pokal gewann und in Europa spielte, erarbeitete er sich zuletzt den Ruf, auf dem Transfermarkt ein ganz Großer zu sein. Präsident Werner Gegenbauer, der Bobic mit einem üppig dotierten Vertrag ausstattete, sagte: „Bobic ist der Wunschkandidat des gesamten Vereins. Es wird eine totale Veränderung geben.“

Zuvor hatte Hertha 2,5 Millionen Euro an Ablöse für den künftigen starken Mann an Frankfurt gezahlt, der alle Freiheiten erhalten sollte. Und die er auch weidlich nutzte. Kurz nach seinem Amtsantritt sagte er: „Wir brauchen bei Hertha emotionale Erlebnisse, einen Pokalsieg oder eine gute Liga-Saison, die uns nach vorne bringt. Daran müssen wir hart arbeiten.“ Auch die vielen Trainerwechsel in den beiden Jahren zuvor seien zu viele gewesen, kritisierte Bobic, „auf der Trainerposition brauchen wir Kontinuität“.

Die Realität sah aber anders aus und überholte auch die richtigen Ziele des Sportchefs. Die Bilanz von Fredi Bobic fällt ernüchternd aus. In seiner ersten Saison als Verantwortlicher sicherte die Mannschaft erst in der Relegation den Klassenerhalt, in der zweiten Spielzeit folgte der Abstieg, den Bobic aber nicht mehr als Sportchef erlebte. Unmittelbar nach der 0:2-Niederlage im Stadtderby gegen den 1. FC Union Berlin wurde er am 18. Spieltag – es war der 27. Januar – von der neuen Klubspitze um Präsident Kay Bernstein und Geschäftsführer Thomas E. Herrich von seinen Aufgaben entbunden.

Bobic hatte in der Saison 2021/22 in Pal Dardai, Tayfun Korkut und Felix Magath drei Trainer beschäftigt, von denen er Dardai und Korkut entließ. Auch sein Wunschtrainer für 2022/23, Sandro Schwarz, musste nach 28 Spielen gehen, „überlebte“ aber seinen ehemaligen Vorgesetzten um zehn Spiele.

Man muss Bobic zu Gute halten, dass er bei seinem Amtsantritt andere finanzielle Verhältnisse vorfand, als er erwartet hatte und die ihm wahrscheinlich versprochen worden waren. Anstatt attraktive Zugänge holen zu können, musste er einen Transferüberschuss erwirtschaften, sollte Personalkosten einsparen und dennoch sportlichen Erfolg haben. Ein mehr als schwieriges Unterfangen. Bei all diesen Problemen drehte er dennoch den Verein auf allen Gebieten auf den Kopf, sollte und wollte zukunftsfähige Strukturen schaffen und den Verein in die Moderne führen.

Fredi Bobic verändert die Personalmenge bei Hertha BSC fulminant

Dass all das im Eiltempo passierte, überforderte viele Mitarbeiter. Das Personal veränderte sich fulminant. Auf der Geschäftsstelle gab es plötzlich 349 Mitarbeiter (zuvor 282) und allein rund um das Profiteam werkelten 36 Personen! Bobic hatte eine regelrechte Armada an Gefolgsleuten angeheuert – mehrere Analysten, einer Kaderplaner, einen neuen Chefscout, einen Technischen Direktor, einen Leiter Spielkonzeption. So wurden viele Posten mit wohlklingenden Namen geschaffen. „Ich weiß, wie wichtig eine starkes Team hinter dem Team ist“, hatte Bobic seine vielen Zugänge begründet. Doch die entscheidende Mannschaft, die auf dem Rasen stand, blieb ein unausgegoren besetztes Ensemble, dem Struktur und Siegermentalität fehlte.

Bei sportlichem Erfolg hätte man Bobic die teuren Verpflichtungen der Helfer hinter den Kulissen vielleicht durchgehen lassen. So aber stiegen – ohne jeglichen Ertrag – die Personalkosten in ungeahnte Höhen. Zudem taten sich auf der Geschäftsstelle tiefe Gräben auf zwischen den alteingesessenen Mitarbeitern und den Neuen von der Bobic-Crew.

Fredi Bobic ist mit hehren Zielen angetreten, aber auch bei seinem zweiten Versuch, bei Hertha etwas zu bewegen, gescheitert. Das zweite Kapitel aber ist noch nicht beendet, weil Bobic gegen seine Entlassung geklagt hat. Ende offen.