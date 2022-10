Freiburg gegen Hertha: 2:2 macht niemanden froh Freiburg setzt seine Bundesliga-Serie bei Hertha BSC fort. Nach dem siebten Spiel nacheinander ohne Niederlage sind sie für kurze Zeit Spitzenreiter. Die Ber... Arne Richter dpa

Spieler von SC Freiburg jubeln nach Schades Treffer zum 2:2. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Andreas Gora/dpa

Berlin -So richtig wusste niemand von Hertha BSC oder vom SC Freiburg etwas mit dem Unentschieden anzufangen. Durch das 2:2 (1:1) am Sonntagabend hielten die Serien der beiden am längsten ungeschlagenen Teams in der Fußball-Bundesliga, aber zufrieden war keiner. Durch den Punkt gegen die Berliner Remis-Experten waren die seit nun sieben Spielen ungeschlagenen Freiburger rund zwei Stunden Tabellenführer. Bis Union Berlin durch das 1:0 beim VfB Stuttgart wieder auf den Spitzenrang vorbeizog. Immerhin wuchs der SC-Vorsprung auf die Branchenriesen Bayern München und Borussia Dortmund nach deren 2:2 wieder auf zwei Punkte. Am nächsten Sonntag geht es nach München.