Freiburgs Gipfelsprung bei Hertha: 2:2 macht niemanden froh Der SC Freiburg setzt seine Serie in der Fußball-Bundesliga auch bei Hertha BSC fort. Nach dem siebten Spiel nacheinander ohne Niederlage sind die Breisgauer... Arne Richter dpa

Spieler von SC Freiburg jubeln nach Schades Treffer zum 2:2. - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa Andreas Gora/dpa

Berlin -So richtig wusste niemand von Hertha BSC oder vom SC Freiburg etwas mit dem Remis anzufangen. Durch das 2:2 (1:1) am Sonntagabend hielten die Serien der beiden Teams in der Fußball-Bundesliga, aber zufrieden war keiner so richtig. Durch den Punkt hatten die seit nun sieben Spielen ungeschlagenen Freiburger gegen die Berliner Remis-Experten die Tabellenführung erobert - zumindest für ein paar Stunden. Denn noch am Abend konnte Union Berlin beim VfB Stuttgart wieder auf den Spitzenrang zurückkehren. Immerhin wuchs der SC-Vorsprung auf die Branchenriesen Bayern München und Borussia Dortmund nach deren 2:2 wieder auf zwei Punkte.