Freiburgs Streich wieder dabei - Einsatz von Kyereh ungewiss Der SC Freiburg bangt in der Europa League um den Einsatz von Daniel-Kofi Kyereh. Der 26-Jährige machte sich am Mittwoch zwar mit auf den Weg zum FC Nantes. ... dpa

Nantes -Der SC Freiburg bangt in der Europa League um den Einsatz von Daniel-Kofi Kyereh. Der 26-Jährige machte sich am Mittwoch zwar mit auf den Weg zum FC Nantes. Muskuläre Probleme könnten den formstarken Kyereh aber zum Zuschauen zwingen, sagte Trainer Christian Streich einen Tag vor dem Spiel am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+).