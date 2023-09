Plötzlich freigestellt: BFC Dynamo tritt in Greifswald ohne Trainer Backhaus an

Es kommt nicht allzu oft vor, dass eine Mannschaft in der Fußball-Regionalliga zu einem Auswärtsspiel fährt – und im Bus feststellt, dass der Trainer nicht auf seinem gewohnten Sitz anzutreffen ist. Im Fall des BFC Dynamo war das am Sonntag der Fall: Heiner Backhaus fuhr nicht mit zur Partie beim Greifswalder FC (13 Uhr). Er war am Sonnabend – doch eher überraschend – vom BFC Dynamo freigestellt worden. Dazu gab es am Sonnabend um 18.40 Uhr nur ein kurze Information auf der Homepage des Klubs aus Berlin Hohenschönhausen: „Der BFC Dynamo stellt Trainer Heiner Backhaus wegen vereinsschädigendem Verhalten mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb frei.“

Alemannia Aachen müsste sich mit dem BFC Dynamo einigen

Nach 14 Monaten ist die Zusammenarbeit zwischen Backhaus (41) und dem BFC Dynamo damit beendet. Offenbar hängt die Reaktion der BFC-Gremien mit dem Interesse von Alemannia Aachen an Backhaus zusammen. Und Backhaus soll geäußert haben, sich durchaus vorstellen zu können, den Job beim Klub aus der Regionalliga West anzunehmen. Doch nur wenige Stunden, nachdem BFC-Sportchef Angelo Vier dem Berliner Kurier mitgeteilt hatte: „Wir haben überhaupt keine Intension, unseren Trainer abzugeben“, machte Dynamo eine Kehrtwende.

Der Rest ist eine Frage von Verhandlungen, Verträgen, Anwälten, denn sollte Backhaus tatsächlich nach Aachen wechseln, wäre eine Ablösesumme für den BFC fällig. Es sei keine einfache Situation. Man müsse sich jetzt auf das Spiel in Greifswald konzentrieren, hieß es am Sonntagmorgen beim BFC Dynamo. Wobei davon auszugehen ist, dass sich der Klub, der vor dem Spiel in Greifswald auf Tabellenplatz fünf der Regionalliga Nordost stand, bereits Trainer-Alternativen sondiert für Backhaus, der vor zwei Wochen, nach dem 3:1-Sieg in Eilenburg mit den Worten zum Sportschau-Mikrofon lief: „Ich geh das mal schönreden.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Und vielleicht war es ja auch so, dass sie beim BFC einer Situation ausweichen wollten, wie sie bei der Verpflichtung von Backhaus entstanden war: Damals verkündeten die Sportfreunde Lotte den Abschied von Backhaus und sein Weggang zum BFC nach Berlin auf ihrer Homepage eine Nacht und einen halben Tag bevor Dynamo seinen neuen Trainer offiziell vorstellte.