French Open erhöhen Preisgeld auf mehr als 49 Millionen Euro

Paris -Das Preisgeld bei den diesjährigen French Open der Tennisprofis steigt auf insgesamt 49,6 Millionen Euro an.

Das sind 12,3 Prozent mehr als im vergangenen Jahr, als der spanische Rekordchampion Rafael Nadal und die polnische Weltranglistenerste Iga Swiatek beim sportlichen Höhepunkt der Sandplatz-Saison in Paris triumphierten. Das teilten die Organisatoren der French Open am Freitag mit. Die diesjährigen Sieger im Einzel bei den Damen und Herren erhalten ein Preisgeld von je 2,3 Millionen Euro. Erstrunden-Verlierer bekommen 69 000 Euro. Das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt in diesem Jahr am 28. Mai.