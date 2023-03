Frenzel würde Job als Bundestrainer in der Kombi mögen An diesem Wochenende endet eine große Wintersport-Karriere. Wie es für ihn danach weitergeht, weiß Eric Frenzel noch nicht. Seiner Sportart „am Scheideweg“ m... dpa

ARCHIV - Eric Frenzel aus Deutschland. Hendrik Schmidt/dpa

Lahti -Ausnahme-Athlet Eric Frenzel kann sich nach seiner aktiven Karriere einen Job als Trainer und irgendwann auch als Bundestrainer in der Nordischen Kombination vorstellen. „Die Nordische Kombination ist die Sportart, die ich liebe und in der ich viele Erfahrungen gesammelt habe. Es wäre schön, da Dinge weiterzugeben“, sagte der 34-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Ich denke, dass die Athleten davon profitieren würden – ob im Nachwuchs oder weiter oben. Ich hätte kein Problem damit, das auszuprobieren. Gespräche in die Richtung gab es aber noch nicht. Das lasse ich auf mich zukommen.“