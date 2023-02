Friedrich im Viererbob zur WM-Halbzeit auf Goldkurs

Francesco Friedrich liegt zur Halbzeit der Viererbob-Weltmeisterschaft in St. Moritz in Führung.

Vor den beiden abschließenden Läufen an diesem Sonntag hat der zweimalige Doppel-Olympiasieger vom BSC Sachsen Oberbärenburg 0,20 Sekunden Vorsprung auf den Briten Brad Hall, der zuletzt auf Friedrichs Heimbahn in Altenberg zweimal im großen Schlitten gewann.

Zweierbob-Weltmeister Johannes Lochner haderte diesmal mit seiner Materialwahl und hat auf den dritten Platz, den derzeit der Lette Emils Cipulis belegt, 26 Hundertstelsekunden Rückstand. Christoph Hafer ist Fünfter, Junioren-Weltmeister Nico Semmler liegt nach zwei von vier Wertungsläufen auf Rang acht, zeitgleich mit dem Italiener Patrick Baumgartner.

„Es waren noch einige Wackler drin, im Groben und Ganzen sind wir zufrieden. Am Start sind wir richtig gut dabei. Jetzt müssen wir im dritten Lauf morgen, wo das Eis schlecht ist, voll attackieren“, sagte Friedrich. Der für Stuttgart startende Berchtesgadener Lochner will dann auch mehr riskieren: „Es war glitschig heute, ich hatte wohl falsche Eisen drauf, irgendwie stimmte meine Wetter-App heute nicht“, sagte Lochner und fügte an: „So viele Fehler habe ich nicht erwartet, das Fahrgefühl ist nicht so da wie im Zweier.“