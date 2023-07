Frithjof Seidel wechselte vor zwei Jahren zum Synchronschwimmen. Nach Silber bei der EM tritt der Athlet des SC Wedding jetzt in Fukuoka im WM-Finale an.

Frithjof Seidel und Michelle Zimmer aus Berlin treten zusammen mit dem Team bei der Schwimm-WM in Fukuoka an.

Oft weiß man nicht, was daraus wird, wenn Paare sich finden. Wenn die Initiative von der Frau ausgeht. Aber mittlerweile, das würde die Berliner Synchronschwimmerin Michelle Zimmer sicher bestätigen, lässt sich sagen, dass es damals, vor zwei Jahren, eine gute Idee von ihr war, Frithjof Seidel anzusprechen. Zimmer fragte den Wasserspringer vom Berliner TSC, der gerade dabei war, seine Karriere vom Brett zu beenden, ob er nicht mal rüberkommen wolle zum SC Wedding: zum Synchronschwimmen.

Seidel fand das spannend. Die Ästhetik und das Künstlerische am Synchronschwimmen hatten ihn immer fasziniert. „Ich habe mir bereits in meiner Zeit als Wasserspringer bei der WM mal Wettkämpfe angeschaut und fand es unfassbar beeindruckend, was die Mädels da leisten“, sagt Seidel. „Mir gefällt auch die Möglichkeit, mit den Küren und Emotionen Geschichten zu erzählen.“

Versehentlich verteilte Seidel manchmal Tritte unter Wasser

So begann der 26-Jährige, der an der TU Berlin Verkehrswesen studiert, 2021 in einer Trainingsgruppe mit Sechs- bis Achtjährigen seine ersten Übungen. Die Kleinen schauten fragend, aber Seidel blieb nicht lange, er entwickelte sich schnell. Akrobatik und turnerische Elemente hatte er auch beim Wasserspringen jahrelang trainiert. Neu waren für ihn: das Luftanhalten, die Kraft, um sich und die Partnerin bei Hebefiguren über Wasser zu halten, der Körperkontakt. Manchmal verteilte er versehentlich Tritte unter Wasser – und entschuldigte sich sofort.

Bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka, Japan, hat der einzige deutsche Synchronschwimmer nun gleich ein Finale erreicht. Er kam mit dem Team um Zimmer, Marlene Bojer, Maria Denisov, Solène Guisard, Klara Bleyer, Susana Rovner und Daria Martens in der Disziplin Akrobatic Routine im Vorkampf auf Platz zehn. Am Montag findet ab 12.30 Uhr das Finale im Teamwettbewerb statt, bei dem alle Nationen eine vorgeschriebene Anzahl an Hebe-, Sprung- und Balance-Elementen aus vorgegebenen Kategorien zeigen müssen. In der Technischen Kür der Mixed-Duette verpassten Seidel und Zimmer am Sonnabend allerdings den Finaleinzug.

Erst kürzlich hatte Seidel bei den Europameisterschaften in Krakau als erster Mann der EM-Geschichte eine Silbermedaille in der Freien Kombination mit dem Team gewonnen. „Es ist schön, einen Schritt in diesem Sport gegangen zu sein, den noch niemand gegangen ist“, sagt er. Der Berliner fühlt sich wohl in seiner Rolle als Vorbild für andere. Und Michelle Zimmer? Will mit Seidel die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris schaffen.