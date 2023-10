Früherer Bundestrainer verstirbt auf dem Heimflug vom Turnier

Nicht nur bei den Wasserfreunden Spandau 04, sondern in der ganzen Wasserballwelt herrscht Trauer nach dem plötzlichen Tod von Petar Porobic im Alter von 66 Jahren. Der frühere deutsche Bundestrainer der Wasserball-Männer, der zuletzt die chinesische Nationalmannschaft trainierte, war gerade auf dem Rückflug von den Asienspielen in Hangzhou. Dort war er am 7. Oktober noch am Beckenrand gestanden, hatte gerufen und gestikuliert, wie er es immer tat. Im Finale hatte China gegen Japan verloren, sich damit aber die Silbermedaille bei den Asienspielen und die Qualifikation für die nächste Weltmeisterschaft gesichert. Zum ersten Mal seit 13 Jahren hatte China überhaupt das Finale erreicht.

Auf dem Rückflug in sein Heimatland Montenegro, das er über einen Stopp in Istanbul erreichen wollte, ging es Porobic plötzlich schlecht. Ein Mitpassagier bemerkte das und alarmierte die Besatzung. Die fand den Trainer bewusstlos vor. Eine sofort eingeleitete medizinische Behandlung konnte ihn nicht mehr retten.

2022 war Porobic noch Trainer beim Deutschen Schwimm-Verband

Vor einem Engagement in China hatte Porobic bis zum Oktober 2022 knapp ein Jahr lang Deutschlands Wasserball-Männer gecoacht und die Nachfolge des Berliners Hagen Stamm angetreten, der Porobic als einen der besten Wasserballtrainer der Welt bezeichnete. Doch weil er nicht genügend Gestaltungsfreiheit im Deutschen Schwimm-Verband hatte und ihm die Ansprechpartner fehlten, kündigte Porobic seinen Vertrag. „Ich bin seit 24 Jahren Trainer von Nationalteams. Charakteristisch für mich ist, dass ich exzellente Spieler forme und drumherum ein Arbeits- und Organisationssystem aufbaue, dass ich also im und außerhalb des Beckens arbeite“, sagt Porobic damals dieser Zeitung. Der DSV habe ihn jedoch nur am Becken arbeiten lassen. „Das genügt nicht.“

Er war ein weltweit erfolgreicher Trainer mit jahrzehntelanger Erfahrung auf verschiedenen Kontinenten. Er nahm fünfmal an Olympischen Spielen teil, zuletzt 2021 als Coach des chinesischen Frauenteams. Als Cheftrainer wurde er mit der Mannschaft von Serbien und Montenegro 2005 Weltmeister, mit Montenegro nach dessen Unabhängigkeit holte er 2008 den EM-Titel. Als Teil des Trainerstabs von Serbien und Montenegro gewann er Olympiasilber (2004) und -bronze (2000), wurde WM-Zweiter (2001) und -Dritter (2003) sowie 2001 und 2003 jeweils Europameister. Er war Präsident der World Water Polo Coaches Association und Mitglied im Coaches Committee des Schwimm-Weltverbands.