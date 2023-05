Früherer Bundestrainer Schuster kehrt zu Skispringern zurück

Ein namhafter Skisprung-Experte soll wieder mehr Weltklasse-Springer in Deutschland formen. Am Freitag verkündet der Deutsche Skiverband gleich zwei Personal...

Planegg -Der frühere Erfolgs-Bundestrainer Werner Schuster kehrt zu den deutschen Skispringern zurück. Der 53-Jährige übernimmt ab diesem Sommer die Position des Nachwuchscheftrainers, wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte. Schuster hatte die Springer von 2008 bis 2019 als Bundestrainer betreut und mit dem Team um Severin Freund, Andreas Wellinger, Karl Geiger und Markus Eisenbichler zahlreiche Erfolge gefeiert.

Zuletzt war der Österreicher in seiner Heimat als Nachwuchstrainer am Skigymnasium Stams tätig und trat als Co-Kommentator beim TV-Sender Eurosport auf. Nun soll Schuster wieder mehr deutsche Skispringer in die Weltspitze führen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in Deutschland mit unserem Stützpunktsystem beste Voraussetzungen haben, um auch in Zukunft Skispringerinnen und Skispringer auf Weltklasseniveau systemisch und strategisch ausbilden zu können“, sagte Schuster laut DSV-Mitteilung.

Neben Schuster kehrt auch Ronny Hornschuh zum DSV zurück. Der 48-Jährige hatte zuletzt die Schweizer Nationalmannschaft um den viermaligen Olympiasieger Simon Ammann betreut und soll sich nun um den deutschen B-Kader kümmern. Hornschuh folgt auf Andreas Mitter, der die Weltcup-Mannschaft von Bundestrainer Stefan Horngacher verstärken soll.

„Wir wollen im Nachwuchsbereich neue Impulse setzen“, sagte Sportdirektor Horst Hüttel. „Ziel ist es, aktuelle Defizite zu beheben, um wieder dauerhaft möglichst viele Talente an die Weltspitze heranzuführen.“