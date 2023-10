Früherer NFL-Champion Francis bei Flugzeugabsturz gestorben

Berlin -Der frühere Super-Bowl-Champion Russ Francis ist bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Das bestätigte die Polizei laut der Nachrichtenagentur AP.

Der 70 Jahre alte Russ, der für die New England Patriots sowie San Francisco 49ers spielte und zu seiner Zeit einer der besten Tight Ends der NFL war, war am Sonntag mit einem weiteren Mann mit einem Kleinflugzeug vom Flughafen Lake Placid abgeflogen. Doch kurz nach dem Start geriet die Maschine in Schwierigkeiten und stürzte nach Angaben der New York State Police nahe des Flughafens in eine Böschung. Ob Francis, seit fast 50 Jahren Pilot, die Cessna steuerte, ist noch unklar. Auch der Mitinsasse starb. Die Untersuchungen zur Unfallursache laufen.

Francis, der drei Pro-Bowl- und zwei All-Pro-Berufungen in seiner Karriere hatte, spielte zwischen 1975 und 1980 bei den Patriots. Danach wechselte er nach San Francisco, wo er an der Seite der Quarterback-Ikone Joe Montana spielte und 1985 den Super Bowl gewann. Mit fünf Catches für 60 Yards hatte Francis entscheidenden Anteil am Triumph gegen die Miami Dolphins. Insgesamt war Francis 13 Spielzeiten in der NFL aktiv und kam in seiner Karriere auf 40 Touchdowns und 5262 Receiving Yards Raumgewinn.

„Russ war während seiner gesamten Spielerkarriere ein Fan-Liebling. Er war ein dynamischer Spieler auf dem Feld, der eine noch größere Persönlichkeit außerhalb des Platzes hatte“, sagte Patriots-Besitzer Robert Kraft in einer Erklärung. Auch die 49ers zeigten sich bestürzt und kondolierten der Familie von Russ.