Früherer NHL-Star Chara läuft Boston-Marathon

Boston -Der frühere NHL-Topstar Zdeno Chara will am 17. April am Boston-Marathon teilnehmen. Das kündigte der frühere Kapitän der Boston Bruins an. Für den 46 Jahre alten Slowaken ist es der erste Marathon.