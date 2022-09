Frust bei Unions Urs Fischer: „Erste Hälfte: ungenügend“ Bislang klappte bei Union Berlin fast alles in dieser Saison. Ausgerechnet zum Europa-League-Debüt in der Alten Försterei gab es nun den ersten Dämpfer - und... dpa

Berlins Sheraldo Becker reagiert auf eine vergebene Torchance. Andreas Gora/dpa

Berlin -Statt des i-Tüpfelchens auf einem besonderen Tag gab es für Union Berlin sportlichen Frust: Trainer Urs Fischer war der Ärger über den verpatzten Start seines Teams im Europapokal deutlich anzumerken. „Erste Hälfte: ungenügend“, bewertete der Schweizer die Leistung seiner Profis beim enttäuschenden 0:1 gegen Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien am Donnerstagabend knapp. „Das war nicht das, was wir uns vorgenommen haben.“ Sein Team sei nicht in die Zweikämpfe gekommen, habe zu weit vom Gegner weg gestanden. „Es fehlte heute die letzte Konsequenz.“