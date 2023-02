Füchse Berlin deklassieren die MT Melsungen Die Füchse Berlin haben auch ihr drittes Spiel in diesem Jahr in der Handball-Bundesliga gewonnen und bleiben damit weiter Tabellenführer. Am Sonntag fertigt... dpa

ARCHIV - Füchse-Linksaußen Milos Vujovic in Aktion. Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Berlin (dpa/bb) – -Die Füchse Berlin haben auch ihr drittes Spiel in diesem Jahr in der Handball-Bundesliga gewonnen und bleiben damit weiter Tabellenführer. Am Sonntag fertigten die Hauptstädter vor 8717 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle die MT Melsungen mit 35:25 (17:13) ab. Beste Berliner Werfer waren Milos Vujovic mit zehn und Mijajlo Marsenic mit sieben Toren.