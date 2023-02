Füchse Berlin feiern Arbeitssieg gegen die HSG Wetzlar Die Füchse Berlin haben auch ihr viertes Spiel nach der Weltmeisterschaftspause gewonnen und damit die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga erfolgreich... dpa

Berlin -Die Füchse Berlin haben auch ihr viertes Spiel nach der Weltmeisterschaftspause gewonnen und damit die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Am Samstagabend siegten die Berliner gegen die HSG Wetzlar mit 29:25 (12:10). Beste Berliner Werfer waren vor 8473 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle Milos Vujovic und Mathias Gidsel mit je sieben Treffern.