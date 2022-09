Füchse Berlin feiern Kantersieg bei der HSG Wetzlar Die Füchse Berlin haben auch ihr zweites Spiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Nach dem Auftaktsieg am Sonntag gegen Göppingen siegten die ambitionierte... dpa

Berlin -Die Füchse Berlin haben auch ihr zweites Spiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Nach dem Auftaktsieg am Sonntag gegen Göppingen siegten die ambitionierten Berliner auch am Mittwochabend souverän bei der HSG Wetzlar mit 37:25 (18:11). Damit bleiben die Füchse verlustpunktfrei in der Spitzengruppe. Beste Berliner Werfer waren Tim Freihöfer mit acht und Fabian Wiede und Lasse Andersson mit je sechs Toren.