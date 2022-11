Füchse Berlin fertigen Aguas Santas Milaneza ab Die Füchse Berlin bleiben in der European League weiter ungeschlagen. Am Dienstagabend ließen die Berliner vor 3247 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle den... dpa

Berlin -Die Füchse Berlin bleiben in der European League weiter ungeschlagen. Am Dienstagabend ließen die Berliner vor 3247 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle den überforderten Portugiesen von Aguas Santas Milaneza beim 34:20 (17:9)-Erfolg keine Chance. Nach dem vierten Sieg im vierten Spiel bleiben die Füchse Tabellenführer in Gruppe D. Beste Berliner Werfer waren Milos Vujovic mit 13 und Jacob Holm mit fünf Toren.