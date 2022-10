Füchse Berlin fertigen THW Kiel im Spitzenspiel ab Die Füchse Berlin haben das Spitzenspiel der Handball-Bundesliga gewonnen und Rekordmeister THW Kiel die erste Saisonniederlage zugefügt. Am Sonntag siegten ... dpa

Berlins Mathias Gidsel wirft den Ball auf das Tor. Andreas Gora/dpa

Berlin -Die Füchse Berlin haben das Spitzenspiel der Handball-Bundesliga gewonnen und Rekordmeister THW Kiel die erste Saisonniederlage zugefügt. Am Sonntag siegten die Berliner vor 9000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle nach einer starken Vorstellung überraschend deutlich mit 34:26 (16:10). Damit überholten die noch ungeschlagenen Füchse den THW in der Tabelle. Beste Berliner Werfer waren Mijajlo Marsenic mit neun und Mathias Gidsel mit sechs Toren.