Füchse Berlin gewinnen auch gegen Bidasoa Irun Die Füchse Berlin haben auch ihr zweites Gruppenspiel in der European League gewonnen. Am Dienstagabend siegten die Berliner gegen Bidasoa Irun aus Spanien m... dpa

ARCHIV - Paul Drux von den Füchsen jubelt über einen Treffer. a/Archivbild Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Berlin -Die Füchse Berlin haben auch ihr zweites Gruppenspiel in der European League gewonnen. Am Dienstagabend siegten die Berliner gegen Bidasoa Irun aus Spanien mit 34:29 (18:15). Damit bleiben die Füchse Tabellenführer der Gruppe D. Beste Berliner Werfer waren vor 4517 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle Nils Lichtlein mit sieben Treffern und Paul Drux mit sechs Toren.