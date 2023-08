Füchse Berlin gewinnen ersten Härtetest gegen Wetzlar

Berlin -Die Füchse Berlin haben den ersten Härtetest in der Saison-Vorbereitung auf die Handball-Bundesliga gemeistert. Am Freitag siegten die Berliner beim Wartburg-Cup in Eisenach gegen den Ligakonkurrenten HSG Wetzlar knapp mit 32:30 (17:17). Bester Berliner Werfer war Kreisläufer Max Darj mit sechs Toren.

Es war für die Füchse der vierte Sieg im vierten Vorbereitungsspiel. Allerdings hatten die Berliner zuvor nur gegen unterklassige Gegner gespielt. „Es ist ein guter erster Gradmesser auf dem Weg zum Saisonstart“, hatte deshalb Trainer Jaron Siewert vor dem Turnierstart gesagt.

Am Samstag spielen die Füchse noch gegen Gastgeber ThSV Eisenach (19.00 Uhr), ehe es abschließend am Sonntag gegen den HC Erlangen (14.30 Uhr) geht.