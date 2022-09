Füchse Berlin gewinnen zum Saisonauftakt gegen Göppingen Die Füchse Berlin sind erfolgreich in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Die Berliner gewannen ihr Auftaktspiel am Sonntag vor 6892 Zuschauer... dpa

ARCHIV - Ein Handball wird gefangen. Ronny Hartmann/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Füchse Berlin sind erfolgreich in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Die Berliner gewannen ihr Auftaktspiel am Sonntag vor 6892 Zuschauern und Zuschauerinnen in der Max-Schmeling-Halle gegen Frisch Auf Göppingen mit 34:27 (17:12). Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg mit zwölf und Mijajlo Marsenic mit sieben Treffern.