Füchse Berlin im Spitzenspiel beim SC Magdeburg chancenlos Die Füchse Berlin haben im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga eine deftige Niederlage einstecken müssen und damit auch die Tabellenführung an die Rhein-Nec... dpa

Berlin -Die Füchse Berlin haben im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga eine deftige Niederlage einstecken müssen und damit auch die Tabellenführung an die Rhein-Neckar Löwen verloren. Die Berliner unterlagen am Sonntag beim amtierenden Meister SC Magdeburg nach einer schwachen Vorstellung mit 29:34 (11:15). Es war bereits die siebte Pflichtspielniederlage gegen den Ostrivalen in Serie. Beste Berliner Werfer waren Robert Weber und Mathias Gidsel mit je sieben Toren.