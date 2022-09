Füchse Berlin in Melsungen gefordert: „Sind brandgefährlich“ Die Füchse Berlin stehen in der Handball-Bundesliga vor einem schwierigen Auswärtsspiel. Am Sonntag müssen die Berliner bei der MT Melsungen antreten (14.00 ... dpa

Berlin (dpa/bb) – -Die Füchse Berlin stehen in der Handball-Bundesliga vor einem schwierigen Auswärtsspiel. Am Sonntag müssen die Berliner bei der MT Melsungen antreten (14.00 Uhr/Sky). „Nominell haben sie eigentlich einen sehr starken Kader. Auf jeder Position haben sie einen internationalen Topspieler. Aber sie sind jetzt nicht gerade grandios in die Saison gestartet“, sagte Trainer Jaron Siewert.