Füchse Berlin: In Wetzlar nicht zur Überraschung werden Nur drei Tage nach dem überzeugenden Auftaktsieg gegen Göppingen sind die Füchse Berlin erneut in der Handball-Bundesliga gefordert. Am Mittwoch müssen die B... dpa

ARCHIV - Ein Spielball liegt auf einem Handballfeld. a/Symbolbild Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Berlin -Nur drei Tage nach dem überzeugenden Auftaktsieg gegen Göppingen sind die Füchse Berlin erneut in der Handball-Bundesliga gefordert. Am Mittwoch müssen die Berliner bei der HSG Wetzlar (19.05 Uhr/Sky) antreten. „Für uns ist ein Sieg fast immer Pflicht. Wir haben so große Ambitionen, dass der Druck bei uns wesentlich größer ist als bei denen. Es gab am ersten Spieltag die eine oder andere Überraschung, wir wollen gerne am zweiten keine sein“, sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar im Vorfeld der Partie.