Füchse Berlin: Jagd gegen Schaffhausen - „Feuer entfachen“ Die Füchse Berlin müssen in der European League einen Vier-Tore-Rückstand aufholen. Dafür bedarf es aber einer deutlichen Steigerung. Hans Lindberg könnte se... dpa

ARCHIV - Der Berliner Trainer Jaron Siewert gestikuliert. Ronny Hartmann/dpa/Archivbild

Berlin (dpa/bb) – -Die Handballer der Füchse Berlin stehen vor einer großen Herausforderung. Denn die Berliner müssen am Dienstag in der Max-Schmeling-Halle im Viertelfinal-Rückspiel der European League gegen den Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen einen Vier-Tore-Rückstand aufholen, um doch noch das Final Four zu erreichen „Das wird eine Aufgabe sein. Wir müssen ein perfektes Spiel machen und dürfen keine Schwächephasen einbauen“, sagte Trainer Jaron Siewert.