Füchse Berlin nach Hinspiel-Pleite in Schaffhausen vor Aus

Berlin (dpa) – -Die Handballer Füchse Berlin müssen um den Einzug in das Final Four der European League bangen. Im Viertelfinal-Hinspiel unterlagen die Berliner nach einer ganz schwachen Abwehrleistung beim Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen 33:37 (18:19). Für die Füchse war es die erste Pleite in diesem Wettbewerb in diesem Jahr. Das Rückspiel findet nächsten Dienstag in der Max-Schmeling-Halle statt. Beste Berliner Werfer waren Lasse Andersson mit sieben und Milos Vujovic mit sechs Toren.