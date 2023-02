Füchse Berlin nutzen European League zum Experimentieren Für die Füchse Berlin war der Heimsieg in der European League am Dienstagabend nicht nur der neunte Erfolg im neunten Gruppenspiel, sondern auch ein wenig ei... dpa

Berlin -Für die Füchse Berlin war der Heimsieg in der European League am Dienstagabend nicht nur der neunte Erfolg im neunten Gruppenspiel, sondern auch ein wenig ein Experimentierfeld. „Uns war schon klar, dass wir die bessere Mannschaft sind. Und da probieren wir natürlich auch die eine oder andere Sache aus. Da haben wir schon was rotiert und probiert“, sagte Trainer Jaron Siewert nach dem 34:25-Erfolg gegen HC Eurofarm Pelister.