Füchse Berlin schlagen Eurofarm Pelister souverän

Berlin -Die Füchse Berlin bleiben in der European League als einziges Team weiter ungeschlagen. Am Dienstagabend setzte sich der Handball-Bundesligist vor 4517 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den HC Eurofarm Pelister aus dem nordmazedonischen Bitola mit 34:25 (18:12) durch. Die Füchse standen schon vor der Partie als Sieger der Gruppe D fest und waren für das Achtelfinale qualifiziert. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit sechs und Milos Vujovic mit fünf Toren.