Füchse Berlin schlagen Leipzig und bleiben Tabellenführer Die Füchse Berlin haben auch ihr letztes Spiel des Jahres gewonnen und gehen damit als Tabellenführer der Handball-Bundesliga in die Weltmeisterschaftspause ... dpa

Berlins Max Darj wirft den Ball auf das Tor. Andreas Gora/dpa

Berlin -Die Füchse Berlin haben auch ihr letztes Spiel des Jahres gewonnen und gehen damit als Tabellenführer der Handball-Bundesliga in die Weltmeisterschaftspause im Januar. Die Berliner siegten zum Rückrundenauftakt am Dienstagabend vor 9000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle im Ostderby gegen den SC DHfK Leipzig mit 28:22 (14:9). Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg mit zehn und Mathias Gidsel mit sechs Toren.